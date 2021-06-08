KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Sennaroğlu, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e geldi.

Sennaroğlu, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Deftere, Türkiye'nin, her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında yer aldığını yazan Sennaroğlu, "Bizler de Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olarak Anavatanımızla dayanışma içerisinde ilerlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan