KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre TBMM'de

22.10.2019 15:58

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözleriyle ilgili, "Sayın Mustafa Akıncı, evvelden beri Türkiye'ye anavatan demeyen, Türkiye'nin ektin ve fiili garantörlüğü üzerinde oyunlar oynanmasına sebep olan bir kişidir. Cumhurbaşkanı böyle düşünüyor diye Kıbrıs halkı da böyle düşünüyor durumu söz konusu değildir." dedi.

Türkiye ziyareti kapsamında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile TBMM'de bir araya gelen Töre, Kıbrıs davasının, Türk milletinin milli davası olduğunu, bu milli davada herkesin hassasiyet içerisinde olması gerektiğini söyledi.

KKTC'nin Türkiye olmadan, Türk ordusu olmadan yoluna devam edemeyeceğini vurgulayan Töre, "Türkiye Suriye'de terörist örgütlere karşı büyük mücadele vermektedir. İçeride ise PKK'ya karşı mücadele vermektedir. Biz devamlı olarak Türk milletinin, Türk ordusunun yanındayız. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize muvaffakiyetler versin. Mehmetçiğimizin muzaffer olması her zamanki dileğimizdir." diye konuştu.

KKTC davasının halen devam ettiğini vurgulayan Töre, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya 5'ten büyüktür' sözü çok gerçekçi bir sözdür. 'AB'den adalet beklerseniz, çok beklersiniz' sözleri de doğru bir yaklaşımdır. Biz bunları Kıbrıs'ta canlı canlı yaşıyoruz. Kıbrıs'taki milli mücadele bu aşamada bitmiş sayılmıyor. Bazı devletler KKTC'yi hazmedemeyip ortadan kaldırmaya, Türk askerinin adadan çekilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Biz ne KKTC'den vazgeçeriz ne Türk ordusundan vazgeçeriz ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçeriz. Bizim için Türkiye damarımızdaki kandır, Türk ordusu bedenimizdeki candır. Ayrılmak yok. Biriz, beraberiz."

Töre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Barış Pınarı desek de akan su değil, kandır." sözlerine karşı KKTC halkının büyük ekseriyetinin Türk milletinin yanında olduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarının kendi kaprislerinin sonucu olduğunu dile getirdi.

Terör örgütlerinin bu zamana kadar 40 bin Türk insanının kanını akıttığını, akan kanın "su" olmadığını vurgulayan Töre, "Şimdi kalkıp Barış Pınarı Harekatı için 'akan kandır' şeklinde ifade edilmesini çok çirkin ifadeler olarak görmekteyiz. Sayın Mustafa Akıncı, evvelden beri Türkiye'ye anavatan demeyen, Türkiye'nin ektin ve fiili garantörlüğü üzerinde oyunlar oynanmasına sebep olan bir kişidir. Cumhurbaşkanı böyle düşünüyor diye Kıbrıs halkı da böyle düşünüyor durumu söz konusu değildir. Biz anavatan ile beraberiz ve Türk milletinin ayrılmaz bir barçasıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"O makamda olmamalı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise KKTC'nin, Türkiye için önemine değindi.

KKTC'nin 1974 yılında Barış Harekatı ile başlayan bağımsızlık ve devletleşme sürecinin bugün zirve noktasında olduğunu ifade eden Destici, dünya var oldukça KKTC'nin bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'de var olmayı sürdüreceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerini eleştiren Destici, şunları kaydetti:

"KKTC halkını temsil etmediğini düşünüyorum. Kendisine yakışan onurlu bir şekilde istifa etmesi olacaktır. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti devleti kardeşten de öte bir birlikteliğe sahiptir. Dolayısıyla bu ruhu bozmaya kalkanlara karşı net bir duruş gösteriyoruz. Dün de İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Kıbrıs halkını kendi haline bırakmak lazım' şeklinde bir açıklaması oldu. Biz 1974 yılına kadar kendi hallerine bıraktık. Bıraktığımızda ise ne olduğunu gördük. Eğer Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı belki Ada'da bir tane Türk kalmayacaktı, KKTC gibi bir devletten de bahsedemeyecektik. Bu açıklamaları şahıslar bakımından yadırgamadık, sadece makamlarından dolayı yadırgadık. Bu düşüncelere sahip olanların o makamlarda olmaması gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: AA