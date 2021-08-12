KKTC Cumhurbaşkanlığından "Kıbrıs'taki kayıp şahıslar konusunun propaganda malzemesi yapılmaması" çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) yetkililerin, Kıbrıs'taki kayıp şahıslar konusunu Türkiye aleyhine bir propaganda malzemesi olarak kullandığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) yetkililerin, Kıbrıs'taki kayıp şahıslar konusunu Türkiye aleyhine bir propaganda malzemesi olarak kullandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKRY Başkanlık Komiseri Photis Photiou ve Rum siyasiler, esasen çok hassas insancıl bir konu olan kayıp şahıslar konusunu Türkiye aleyhine bir propaganda malzemesi yaparak, iki halk arasında derin yaralar açan bu konuyu istismar etmeye ve yürütülmekte olan çalışmalara gölge düşürmeye devam etmektedir." denildi.

Kıbrıs Türkü'nün, 1963-64 ile 1974 yıllarında tamamı sivil halktan oluşan yüzlerce kayıp verdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Ada'da Kıbrıslı Türklere ait birçok toplu mezar olmasına rağmen Rum siyasilerin sadece Rum ve Yunan kayıplardan bahsederek, 1963-64 ve 1974'te Kıbrıslı Türk kayıpların da bulunduğunu örtbas etme çabasında olduğu vurgulandı.

"Tüm kayıpların bulunması için iş birliğine davet etmekteyiz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıpların bulunması için zamana karşı mücadele veren ve iki taraftan bilim insanlarının olağanüstü çabalarıyla sonuç üreten, üretmeye devam eden Kayıp Şahıslar Komitesi'nin işleyişi, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmakta olduğu gibi, Rum ve Yunan taraflarının da kayıpların gömü yerlerinin bulunması ve tanıkları konuşmaya ikna etmesiyle daha etkin olabilecektir.

Bu bağlamda, GKRY adına konuşan Photis Photiou ve ekibini, kayıp ailelerini hiç düşünmeden asılsız propaganda içerikli açıklamalar yapmak yerine, tüm kayıpların bulunması için iş birliğine davet etmekteyiz."

Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 döneminde kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömü yerlerinden çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan