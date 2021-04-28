KKTC Cumhurbaşkanlığından Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik önerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterrese'e sunduğu 6 maddelik önerinin Rum basınına sızdırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterrese'e sunduğu 6 maddelik önerinin Rum basınına sızdırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın bugün erken saatlerde Guterres'e Kıbrıs'ta bir anlaşma için öneri belgesi verdiği belirtildi.

"Sürdürülebilir Bir Çözüm İçin Kıbrıs Türk Önerisi" adlı 2 sayfalık belgenin, Cumhurbaşkanı Tatar'ın vizyonu ve arkasındaki nedenleri, böyle çözümü yönetecek temel ilkeler ve düzenlemeleri birlikte ortaya koyduğu belirtildi.

"Öneriyi yarın paylaşmayı planlıyorduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, sunulan öneriye ilişkin "Gördüğümüz kadarıyla Kıbrıs Türk tarafı, BM Genel Sekreteri'nin çağrıda bulunduğu gibi 'yaratıcı', statükonun ve başarısız federal görüşmelerin ötesine geçen fikirler sunan tek taraftır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın vizyonunun Ada'daki iki devlet arasında özünde var olduğu gibi egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni bir iş birliği ilişkisi kurmak olduğuna vurgu yapan Olgun, şunları kaydetti:

"Biz, bu öneriyi yarın gayriresmi görüşmelerin bitiminin ardından paylaşmayı planlıyorduk. Ancak öneriyle ilgili Kıbrıs Rum basınına sızmaların yaşanmasının ardından öneriyi bugün kamuoyuna tamamen açıklamaya karar verdik. Bu belgeyi sızdıranlara, Kıbrıs meselesinin adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının önerisinin tanıtılmasında yardımcı oldukları için teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ