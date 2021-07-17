KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafının muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk tarafıdır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafının muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk tarafıdır

KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafının muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk tarafıdır
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabının Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk tarafı olduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabının Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk tarafı olduğunu bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum lider Nikos Anastasiadis'in dün yaptığı açıklamada, diyalog için "Türkiye'nin hiçbir ön koşulunu kabul etmeyeceğini, bunun için gerekli zeminin var olduğunu" iddia ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her şeyden önce Rum tarafının muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk tarafıdır. Rum tarafının Türkiye'yi muhatap gösterme gayreti, kendilerini Kıbrıs'ın tek egemeni, Kıbrıs Türk halkını ise işgalleri altındaki gayrimeşru sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tabi bir azınlık olarak görmelerinin bir yansımasıdır, Kıbrıs sorununun çözümlenememesinin temel nedeni budur.

Kıbrıs'ta çözüm ve uzlaşı, tarafların birbirlerinin muktesep/mündemiç haklarına saygı göstermesi, bunun kabulü ve uygulamada da görülmesi üzerine yapılacak resmi müzakereler sonucunda gerçekleştirilebilir. Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ın tümünün egemeni olduğu iddiaları devam ettiği sürece, Kıbrıs Türk tarafı da kendi egemen eşit haklarını korumak için gereğini yapmaya devam edecektir."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi görüşmeleri sonunda yaptığı açıklamada, "yeterli ortak zemin" olmadığı ancak çabalarını sürdüreceğini söylediği anımsatılan açıklamada, Guterres'in bu açıklamaya rağmen Anastasiadis'in gerekli ortak zeminin var olduğunu açıklamasının, Guterres'in bu açıklamasıyla da çeliştiği ve en hafif tabiriyle bir aldatmaca olduğu kaydedildi.

"Kıbrıs Türk tarafının bu ön koşulu kabul etmesi söz konusu değildir"

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Üçüncü olarak bizim dile getirdiğimiz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ilkeleri ön koşul değil eşit mündemiç hakkımızdır. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafının sahibi olduğunu iddia ettiği ve kullandığı bütün haklara sahiptir. Buna ayrı, bağımsız ve egemen bir devlet olma hakkı da dahildir.

Son olarak Kıbrıs müzakerelerinde ön koşul aranıyorsa, bu da Kıbrıs Türk tarafına dayatılmaya çalışılan, Kıbrıs Rum tarafının gasbettiği 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatıdır. Her türlü hukuki, siyasi ve fiili dayanaktan yoksun olan bu sıfat, halihazırda görüşmelerin önündeki en büyük engeldir. Kıbrıs Türk tarafının bu ön koşulu kabul etmesi söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Erdoğan: '(KKTC ziyareti) Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için...
Erdoğan: "(KKTC ziyareti) Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Emre Altuğ Kaan Yıldırım Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafının muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk tarafıdır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:11:22. #1.16#

title