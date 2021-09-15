KKTC Cumhurbaşkanlığı: 'Halk iki devletli çözüme destek veriyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanlığı: "Halk iki devletli çözüme destek veriyor"

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC Cumhurbaşkanlığı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre KKTC halkı Kıbrıs'ta iki devletli çözü modelini destekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre KKTC halkı Kıbrıs'ta iki devletli çözü modelini destekliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, ABD'nin New York kentinde gelecek hafta yapılacak Kıbrıs temasları öncesinde kamuoyu araştırması yaptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Redboorder Araştırma ve Danışmanlık şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırmasıyla KKTC halkının Kıbrıs konusu ile ilgili eğilim ve beklentilerini araştırdı.

Redborder Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yüz yüze görüşme tekniği ile yaptığı araştırmaya tesadüfi yöntemle seçilen 1010 kişi katıldı.

Araştırmaya göre iki eşit egemen devlete dayalı çözüm önerisine çoğunluk onay veriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 49,2'si "iki eşit egemen devlete dayalı çözüm", yüzde 33,1'i ise "federasyonu" desteklediğini belirtti.

Katılımcılardan, yüzde 11,3'ü "Türkiye'ye bağlanma", yüzde 4'ü "Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında çözüm", yüzde 1'i "konfederasyon", yüzde 1'i "fikir yok/ cevap yok" yüzde 0,4'ü "hiçbiri" şeklinde yanıt verdi.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
PfizerBioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serenay Sarıkaya Amelia Hamlin
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Burak Yılmaz Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KKTC Cumhurbaşkanlığı: 'Halk iki devletli çözüme destek veriyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:11:28. #1.12#