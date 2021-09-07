KKTC CumhurbaşkanıTatar: "Temennimiz daha güçlü bir KKTC"
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KKTC CumhurbaşkanıTatar: "Temennimiz daha güçlü bir KKTC"

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın soruları cevaplaması KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması' programında konuştu ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın soruları cevaplaması KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması' programında konuştu ardından katılımcıların sorularını cevapladı. (3)

KKTC CumhurbaşkanıTatar: 'Temennimiz daha güçlü bir KKTC'
KKTC CumhurbaşkanıTatar: 'Temennimiz daha güçlü bir KKTC'
KKTC CumhurbaşkanıTatar: 'Temennimiz daha güçlü bir KKTC'
KKTC CumhurbaşkanıTatar: 'Temennimiz daha güçlü bir KKTC'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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