KKTC CumhurbaşkanıTatar: "Temennimiz daha güçlü bir KKTC"
KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın soruları cevaplaması KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması' programında konuştu ardından katılımcıların sorularını cevapladı.
KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın soruları cevaplaması KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması' programında konuştu ardından katılımcıların sorularını cevapladı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm