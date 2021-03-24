KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı tebrik etti

24.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:46
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı tebrik etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Alınan bilgiye göre Tatar, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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