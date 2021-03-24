KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı tebrik etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.