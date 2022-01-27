KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Kayseri'ye gidecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere davetlisi olduğu Kayseri'ye gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Kayseri'ye gidecek. Tatar'a ziyaretinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in yanı sıra, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, KTSO Dış İlişkiler Uzmanı Asya Beyaz, Kıbrıs Türk Tütün Kurumu (KTTK) Genel Müdürü Selahattin Bayırkan ve KTTK Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yağız eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri ziyareti kapsamında Kayseri Üniversitesi'nde "Mavi Vatan'da KKTC'nin Rolü" konulu konferans vermesinin ardından üniversite tarafından Tatar'a fahri doktora verilecek. Kayseri Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek olan Tatar, ayrıca basınla buluşup gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak. - LEFKOŞA

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