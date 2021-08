KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Vali Yerlikaya Kıbrıs Gazileri ile Bir Araya Geldi

Ülkemizi ziyaretleri kapsamında İstanbul'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve Kıbrıs gazileri bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Köroğlu ve Kıbrıs gazilerini temsilen Gazi Ahmet Külak katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.

Cumhurbaşkanı Tatar, programda yapığı konuşmasına tarih boyunca Kıbrıs'ta yaşananlardan bahsederek; yabancı güçlerin adayı işgal ettiğini, Kıbrıslı Türklerin Toroslara bakarak hep beklediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, o zaman da Türkiye'deki ve yurt dışındaki Kıbrıs Türk'lerinin Erenköy'de direndiğini vurgulayarak, "Bizim Çanakkalemiz de bu mücadelelerdir" dedi.

15 Temmuz 1974'te Yunanistan'ın bir darbe yaptığını ve Makarios'u devirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Yunanistan'dan gelen Cunta lideri Sampson Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni ilan etti ve o zaman Türk Ordusu 20 Temmuz sabahı paraşüt ve gemilerle geldi. O gün Kıbrıs Türkü Türkiye'ye kavuştu. İki devletliliğin temelleri de o gün atıldı. " dedi.

Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlar için mücadele verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi 27-29 Nisan'da Cenevre'de yaptığı önerilerin tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek "Federasyon defteri kapandı. Tek yol iki devletli çözümdür. " ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyüdüğünü ancak Türkiye'de 10 yıla yakın bir zaman yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "10 yıl Türkiye Cumhuriyeti'nde üst düzey yöneticilik yaptım. Türk insanı ile burada çok önemli hatıralarımız ve yaşadığım çok önemli olaylar var. Sizleri, buraları, Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Sizlerle bu duyguları paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. " dedi.

"Kıbrıs'ın İlelebet Türk Yurdu Olarak Kalmasını Sağlayacağız"

İl Jandarma Komutanı Tuğg. Köroğlu ise konuşmasında, "47 yıl önce Mehmetçik ile mücahidin kucaklaşmasında yaşanan duyguları yüreklerimizde en güçlü şekilde bir kez daha hissetmemize vesile oldunuz. Sonsuz şükranlarımızı arz ederiz. " dedi.

Tuğg. Köroğlu, "1963'ten 1974'e kadar 11 yıl boyunca her türlü zulme karşı direnen, onuruyla var olma mücadelesini İstiklal Marşı ruhuyla yaşayan, Kurtuluş Savaşı'nı örnek alan mücahit ve Mehmetçik omuz omuza el ele vererek Kıbrıs'ta destan yazmıştır. Kahraman ordumuz mücahitlerimizle birlikte 47 yıl önce Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmasını sağlamıştır. Bu büyük zaferi kazanmamızı sağlayan ve aynı zamanda 20 Temmuz'u bayram olarak kutlamamıza vesile olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunarım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısında yanında, her saldırıda düşmanlarının karşısında olacağız. Kıbrıs'ın ilelebet Türk yurdu olarak kalmasını sağlayacağız. " ifadelerini kullandı.

Tuğg. Köroğlu, "Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlığa kavuşmasında büyük emekleri olan özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. " ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, anı defterini imzaladı.

Vali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Tatar'a hediye takdiminin ardından program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile program tamamlandı.

