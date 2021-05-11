KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin, kutsal ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarını ve orada ibadet eden Filistinli sivil halka güç kullanarak yapmış oldukları müdahaleyi şiddetle kınadığını belirtti.

İsrail'in bu yanlışlıktan derhal vazgeçmesi gerektiğini aktaran Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırılarda hayatını kaybeden 9'u çocuk 26 Filistinli kardeşimize ve Filistin halkına şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına Allah'tan rahmet ve başsağlığı dilerken hiçbir haklı açıklaması olmayan bu saldırıların bir an önce son bulması için uluslararası toplumun zaman kaybetmeden harekete geçmesini temenni ediyorum. Kıbrıs Türk halkının mazlum Filistinlilerin her zaman yanında olduğunu belirtirken, bu vesileyle bir kez daha ana vatan ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye olan desteğinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim."

"Ana vatan Türkiye'nin Filistin konusunda verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz"

KKTC Başbakanı Ersan Saner de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını devam ettirmesini kınadı. Saner, "İsrail güçlerinin, dün akşam ve teravih namazlarının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırması ve ardından meydana gelen olaylarda 9'u çocuk 20 Filistinli kardeşimizi şehit etmesini şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Uygar geçinen dünyanın masum çocukların, sivillerin kanını döken, bölge ve dünya barışına zarar veren İsrail'e bir an önce dur demesi gerektiğini vurgulayan Saner, Kıbrıs Türk halkının, mazlum Filistinli kardeşlerinin dün olduğu gibi bugün de yanında olduğuna dikkati çekti. Saner, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk Halkı, 1963 -1974 yılları arasında Ada'da BM Barış Gücü görev yaptığı halde benzer olayları Kıbrıslı Rumlar sayesinde yaşamıştır. Ana vatan Türkiye'nin Filistin konusunda verdiği mücadeleyi takdir ediyor, insanlık adına, barış adına başarıya ulaşmasını diliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha Türkiye'nin, garantör, tarihi sorumluluklarının bilincinde bir ülke olarak halkımıza, Devletimize verdiği askeri, mali ve ekonomik desteğin ne denli olduğunu bir kez daha halkımızın ve tüm ilgililerin dikkatine getirmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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