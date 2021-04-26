KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu Açıklaması
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır." ifadesini kullandı.

27-29 Nisan'da BM öncülüğünde Cenevre'de yapılacak, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye giden Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaret öncesi Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Tatar, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri olacağını kaydetti.

Yarın sabah Cenevre'ye gideceklerini belirten Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini, konferans sırasında da yoğun görüşmeler olacağını, bunların da planlandığını söyledi.

Tatar, "Bizim amacımız, KKTC adına orada Kıbrıs Türk halkının seçilmiş lider olarak yeni iradenin ortaya konulması, yeni vizyonun anlatılmasıdır. Kıbrıs'ta artık çok şeyler değişmiştir, çok farklı beklentiler vardır. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu vardır. Dolayısıyla biz orada artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan, iki bağımsız, egemen ve eşit devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşma olabileceğini söyleyeceğiz. Önemli olanın bir anlaşmayı yaptıktan sonra onun kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesidir, halklarımızın bundan yarar sağlamasıdır, bölgesel gelişmelerin oluşmasına da katkı sağlayabilmesidir." dedi.

Cenevre'de pozisyonlarını net ve ayrıntılı bir şekilde anlatacaklarını kaydeden Tatar, yeni vizyonlarını BM'ye, ilgili taraflara ve garantör ülkelere en iyi şekilde anlatacaklarını belirtti.

"Türkiye bize tam destek verecek"

Tatar, Cenevre'de meselenin esasını, prensiplerini ve egemenliği görüşeceklerini vurgulayarak güven yaratıcı önlemler ve kapalı Maraş gibi konuları görüşmeye niyetlerinin olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Yeni bir iradenin temsilcisiyim, söylediklerimiz ve sözlerimiz var. Türkiye ile de bunları netleştirdikten sonra, bütün dünyaya Kıbrıs'taki haksızlıkları, neden Kıbrıs Türk halkının bunca yıldır mağdur olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bütün iyi niyetine rağmen bir netice alınamadığını ayrıntılı bir şekilde kendileriyle paylaşacağız. Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır. Orada da Türkiye bize tam destek verecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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