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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye temaslarını değerlendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye temaslarını değerlendirdi
AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını, sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konularını ele aldıklarını belirtti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını, sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konularını ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ziyaretini tamamlayarak KKTC'ye dönen Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tatar, Ankara'da bir araya geldiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını ve ekonomi başta olmak üzere, Kıbrıs konusu, Kovid-19 salgını süreci ve çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.

Temasları kapsamında ilk olarak Ankara'da Gazi Üniversitesini ziyaret ettiğini ve burada kendisine "Fahri Doktora" unvanı takdim edildiğini aktaran Tatar, burada konferans verdiğini anlattı.

Tatar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde de kendisine "Fahri Doktora" unvanı takdim edildiğine ve burada öğrencilere konferans verdiğine değinerek Kırşehir'de ayrıca gaziler, gençler ve yerel basınla da bir araya geldiğini kaydetti.

Bugün ise Ankara üzerinden İstanbul'a geçtiklerini ifade eden Tatar, burada "Kanlı Noel" anma törenine katıldığını belirtti.

Tatar, Türkiye'den aldığı davetleri ve bu buluşmaları önemsediğini, karşılıklı bağların güçlendirilmesi açısından bu tip ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı.

Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli konuları baş başa yaklaşık iki saat süren bir görüşmede ele aldıklarını söyleyen Tatar, sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusunu görüştüklerini, özellikle de ekonomiye yönelik detaylı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşmede, iki ülke arasında imzalan Ekonomik Protokol'ün çalıştırılması, Türk lirası mevduat kalkanının KKTC'de de uygulanması, iki ülke arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden yapılması gibi konuları görüştüklerini anlatan Tatar, bunun "olumlu bir görüşme" olduğunun altını çizdi.

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AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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