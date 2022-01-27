KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Tatar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Burada açıklamada bulunan Tatar, "Büyük bir mücadele içindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesi Türkiye'nin desteği ile sürdürülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası alanda bazı sıkıntılar yaşasa da her geçen gün daha da gelişmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizm yatırımları, üniversiteleri ve farklı sektördeki hizmetlerin gelişmesiyle farklı bir noktaya gelmiştir. Ancak pandemi döneminde ve şu anki ekonomik kriz nedeniyle birtakım sıkıntılarımız vardır. Ancak çalışarak, üreterek ve doğru kararlar almak sureti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da ileriye taşımak hepimizin temennisi ve hedefidir. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin iş birliğiyle KKTC'nin alt yapısını, ekonomik potansiyelini geliştirmek en büyük temennimiz, dileğimiz ve hedefimizdir" diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin füze savunma sitemi alma girişimlerine de değinen Ersin Tatar, "Bu son derece yanlış. Şu anda Doğu Akdeniz'de olan gerginliği daha da arttırabilecek ve unutmamalılar ki Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür. Garantör olarak bunlara vereceği cevaplar vardır. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de 'ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını asla yedirtmeyiz' diyerek gerekli mesajları her vesile ile vermektedir. Kıbrıs'ın konumuna baktığımızda Doğu Akdeniz'de gelişen konjonktürde gerek jeostratejik gerekse jeopolitik gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsü, değeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya siyasetinde yaşananlar işi bu noktaya getirmiştir" diye konuştu.