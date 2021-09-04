KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine dün gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine dün gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet. Bölgeye sahip çıkıldığını, en kısa sürede yaraların sarılacağını ve Bozkurt ilçesi gibi diğer zarar gören yerleşim yerlerinin de devletin yapacağı yatırımlarla eski günleri yakalayacağını, refaha kavuşacağı günlerin yakın olduğunu gördüm dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'la ilgili stratejik yol haritası çizilmesine ilişkin çalışma çerçevesinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 2015 yılından bu yana Kıbrıs davasına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, hukuki ve fikri alt yapının geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

'KIBRIS TÜRKÜNÜ RUMLARIN YANINDA AZINLIK YAPAMAYACAKSINIZ?

Feyzioğlu, stratejik yol haritasının oluşturulmasında üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, Rumların Kıbrıs Türküne uyguladıkları ve uygulattıkları izolasyon ve ambargolar ağır bir insan hakkı ihlalleri dizisine dönüşmüştür. Bu izolasyon ve ambargoların amacı Kıbrıs Türkünü yıldırmaktır, Kıbrıs Türkünü Türklüğünden vazgeçirmektir. Rum'un yanında bir azınlık olarak yer almaya zorlamaktır. Biz her gün artan bir kararlılıkla dünyaya haykırıyoruz; başaramayacaksınız, Kıbrıs Türkünü Rumların yanında azınlık yapamayacaksınız, Kıbrıs Türküne Türklüğünü unutturamayacaksınız, Kıbrıs Türkünü Türkiye'den koparamayacaksınız. Kıbrıs Türküne yönelik sinsi ve hain planın boşa çıkarılması için bu izolasyon ve ambargoların verdiği zarar, akılcı ve pratik yöntemlerle etkisiz kılınmalıdır. Bunun için Kıbrıs Türkü; üreten, zenginleşen, kendi yarattığı refahı hakça bölüşen, tüketime değil üretime dayalı bir ekonomik sisteme kavuşturulmalıdır. İzolasyon ve ambargoların etrafından dolanılması ve aynı zamanda bunların insanlığın yüz karası uygulamalar olduğunun tüm dünyaya anlatılması için etkili bir plan hazırlanmalı dedi.

TATAR REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTTIRABİLMEK İSTİYORUZ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise toplantıda ele alınan konulara ilişkin, Maraş açılımı ve diğer KKTC'nin izolasyon ve birtakım kısıtlamalarla önündeki engellerin nasıl aşılabileceği hukuki boyutlarıyla ele alındı. Ambargo izolasyonu ve kısıtlamaların da büyük zararları engelleyebilmek ve önleyebilmek için ne gibi farklı tedbirler alınabilir onu konuştuk. KKTC'nin gelişebilmesi ve kalkınabilmesi için Türkiye'nin de destekleriyle oradaki ekonomik yapıyı güçlendirmek, üretimi arttırabilmek ona göre alt yapı yatırımlarıyla, maliyetlerin tekrar gözden geçirilmesiyle rekabet gücümüzü arttırabilmek istiyoruz diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜ BİR DEVLET'

Tatar, dün Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ettiğini anımsatarak, Bozkurt'ta sel felaketinden dolayı zarar gören yerleşim yerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ziyaret ettik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çalışmalarının toplantısına katıldım. Türkiye'nin acısı, bizlerin acısı, dolayısıyla hayatlarını kaybedenlere rahmet diledim. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet. Yapılan çalışmaların ne kadar kapsamlı olduğunu gördüm. Bölgeye sahip çıkıldığını, en kısa sürede yaraların sarılacağını ve Bozkurt ilçesi gibi diğer zarar gören yerleşim yerlerinin de devletin yapacağı yatırımlarla eski günleri yakalayacağını, refaha kavuşacağı günlerin yakın olduğunu gördüm ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Tanju Özcan Mansur Yavaş Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cristiano Max Meyer Ali Öztürk Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 21:23:16. #1.16#

title