KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi - Haberler
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi

AA, Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama emellerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan (1960) sonra da devam etmesi, bizim ne kadar haklı olduğumuzun ve TMT'nin EOKA'ya karşı bir savunma örgütü olarak kurulduğunun bir...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama emellerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan (1960) sonra da devam etmesi, bizim ne kadar haklı olduğumuzun ve TMT'nin EOKA'ya karşı bir savunma örgütü olarak kurulduğunun bir bakıma göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde büyük bir rol oynamış TMT'nin, Türkiye'deki bir televizyon programında hedef alınması ve Kıbrıs konusuyla ilgili, AA muhabirine video konferans yoluyla değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Haberler

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