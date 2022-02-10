KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'nin destansı direnişin abideleşmesi olduğunu belirtti - Haberler
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'nin destansı direnişin abideleşmesi olduğunu belirtti

AA, Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'nin destansı direnişin abideleşmesi olduğunu belirtti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'ye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Tatar, "TMT, Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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