KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi

03.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:30

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar'ın BM kontrolündeki Lefkoşa ara bölgede bulunan ikametgahında, ikili gayri resmi tanışma toplantısında bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar'ın BM kontrolündeki Lefkoşa ara bölgede bulunan ikametgahında, ikili gayri resmi tanışma toplantısında bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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