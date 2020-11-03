KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi
03.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:30
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar'ın BM kontrolündeki Lefkoşa ara bölgede bulunan ikametgahında, ikili gayri resmi tanışma toplantısında bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar'ın BM kontrolündeki Lefkoşa ara bölgede bulunan ikametgahında, ikili gayri resmi tanışma toplantısında bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı