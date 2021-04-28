KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Pozisyonumuzda bir değişiklik yok, olmayacaktır da"
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Pozisyonumuzda bir değişiklik yok, olmayacaktır da"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Pozisyonumuzda bir değişiklik yok, olmayacaktır da'
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs konferansında KKTC'nin pozisyonunu kayda geçirmek için yaptığı sunumun ardından açıklamasında, "Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabii ki yoktur, olmayacaktır da." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs konferansında KKTC'nin pozisyonunu kayda geçirmek için yaptığı sunumun ardından açıklamasında, "Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabii ki yoktur, olmayacaktır da." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM binasında bugün tüm katılımcıların bulunduğu ana oturumda KKTC'nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantının tamamlanmasının ardından konakladığı otele dönen Tatar, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda garantör devletlerin dışişleri bakanlarının da kendi değerlendirmelerini yaptıklarını, Birleşmiş Milletler binasındaki programın ikili görüşmelerle devam edeceğini belirtti.

Sunumunda Türk tarafının vizyonunu yinelediğini dile getiren Tatar, 40 dakika süren konuşmasında, neden Kıbrıs'ta iki eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattığını söyledi.

"Eski mealde hiçbir netice alınamayacağını herkes biliyor"

Tatar, şöyle devam etti:

"Biz açık ve net kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabii ki yoktur, olmayacaktır da. Kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli şekilde anlattık. O günden bugüne çok şeylerin değiştiğini, konjonktürün ve şartların değiştiğini, 1960'lardan başlayıp Crans Montana'da, ondan önce Annan Planı'nda olanlar, dünyanın, BM'nin, AB'nin Kıbrıslı Türklere yaptığı haksızlığı anlattım. Oradaki havayı ve nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkesin bildiğini gördüm. Herkes de ona göre bu işe bir yön verecektir çünkü eski mealde hiçbir netice alınamayacağını herkes biliyor."

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'na da teşekkür eden Tatar, Çavuşoğlu'nun konuşmasının tamamında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek verdiğinin altını çizdi.

"Bizim pozisyonumuzda söylediğimizin gerisine düşecek halimiz yoktur"

Rum basınında, Genel Sekreter'in "iki egemen eşit devlet söylemine olumlu yanıt vermediği" şeklindeki iddiaların sorulması üzerine de Tatar, "Onlar dilediğini söyleyecek, Genel Sekreter bizi davet ettiğinde ne söylediğimizi bilerek davet etmiştir. Kendisi de dün bize birtakım şartların var olduğunu ama iki tarafı bir araya getirmek için şartları zorladığını söyledi. Bunu söylediğine göre herhalde bir şey diyecektir, bekleyip göreceğiz. Bizim pozisyonumuzda söylediğimizin gerisine düşecek halimiz yoktur." şeklinde konuştu.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in ise kendi açısından yaptığı konuşmada 2017'de Crans Montana sürecinde gündeme gelen Guterres belgesine atıf yaptığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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