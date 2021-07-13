KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Gazileri ile bir araya gelmesi Hediye takdimi Ersin Tatar'ın ağaç dikmesi Ersin Tatar'ın Nusret Mayın Gemisi'ni gezmesi MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nusret Mayın Gemisi önünde...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Gazileri ile bir araya gelmesi

Hediye takdimi

Ersin Tatar'ın ağaç dikmesi

Ersin Tatar'ın Nusret Mayın Gemisi'ni gezmesi MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi. (3)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi - Haberler
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