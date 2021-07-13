KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Gazileri ile bir araya gelmesi Hediye takdimi Ersin Tatar'ın ağaç dikmesi Ersin Tatar'ın Nusret Mayın Gemisi'ni gezmesi MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nusret Mayın Gemisi önünde...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Gazileri ile bir araya gelmesi
Hediye takdimi
Ersin Tatar'ın ağaç dikmesi
Ersin Tatar'ın Nusret Mayın Gemisi'ni gezmesi MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin