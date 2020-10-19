KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, mazbatasını aldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, mazbatasını aldı

19.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:07
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, mazbatasını aldı

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'ten aldı.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'ten aldı. Mazbata töreni Covid-19 önlemleri çerçevesinde Mahkemeler bahçesinde düzenlendi. KKTC Seçim ve Halkoylaması Yasası'na göre, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı, seçildiğinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Tatar Meclis'te ant içerek göreve başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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