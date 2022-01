KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş açılımı KKTC ekonomisine büyük potansiyel ekledi"

KAYSERİ (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyaretlerinde Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) sanayicilerle buluştu. Tatar yaptığı konuşmasında "Maraş açılımı KKTC ekonomisine büyük potansiyel ekledi" dedi.

KAYSO Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Daha güçlü KKTC ve Türkiye için el ele verilebileceğini söyleyen Başkan Büyüksimitci, "Sayın Cumhurbaşkanım, şehrimize hoş geldiniz şeref verdiniz. Sizi Odamızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı olduğunuz günden bu yana, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için verdiğiniz haklı mücadelede Kayseri iş dünyası olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Şairin dediği gibi, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" Kıbrıs da, Mavi Vatan da bizim vatanımızdır. Biliyoruz ki sizler de bizimle aynı düşüncedesiniz. Türk iş dünyasının bir temsilcisi olarak Kıbrıs'ta verilen haklı mücadelenin sadece Kıbrıs Türk halkının değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da mücadelesi olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile şanlı dava uğruna canını veren, ömrünün sonuna kadar mücadele eden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs harbinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimizi şükranla anıyoruz. KKTC'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi'ni tebrik ediyor, sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri'de diğer Anadolu illerinde olmayan bir gayret ve birliktelik söz konusu. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, oda ve borsalarımızın yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarımızın birlikte hareket etmesi, şehrimizi her alanda başarıya taşımaktadır. Bu birliktelik sonucunda sanayide elde ettiğimiz başarılara kısaca değinmek istiyorum. Güçlü bir KKTC ekonomisinin mutlaka kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve gelişmesi için Kayseri Sanayisi ve iş adamları olarak, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile her türlü işbirliğine hazırız. Daha güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'de bir refah ve istikrar adası olmasını temenni ederken, Sizleri Odamızda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor, Ziyaretinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye ile geliştirilecek iş birlikleri ile daha güçlü olacaklarını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kayserililer bizim için büyük anlam ifade etmektedir. Hem Türkiye'mizin gözde ticaret, sanayi merkezi, hem turizmiyle hem de farklı alanlardaki Türk ekonomisine dokunuşundaki başarılarıyla KKTC'de de bakıldığında gerçekten bir iftihar kaynağıdır. Biz Kıbrıs'ta büyük mücadeleler verdik, bedeller ödedik ama büyük başarılar elde ettik. Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin iş birliğiyle Doğu Akdeniz'deki jeopolitik, jeostratejik ve değişen konjektöre göre Türkiye Cumhuriyeti'nin hem denizlerdeki hakimiyeti hem de göklerdeki üstünlüğümüzün korunması için siyasetimizi sürdürmekte büyük yarar vardır. KKTC'nin turizmdeki başarısı şu anda 30 bin yatak kapasitesine yaklaşmıştır ve yatırımlarımız hala devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetinin tam desteğiyle sağlanan Maraş açılımı, KKTC'ye ve ekonomimize büyük bir potansiyel daha eklemiştir. Bunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunun yanında üniversitelerimiz, öğrenci akışı, ticaretler sektörü ve yine Türkiye'mizin büyük desteği ile Anadolu'dan Alaköprü Barajı'ndan asrın projesi olarak aktarılan 75 milyon metrekarelik suyun KKTC'de hem içme hem de tarımsal faaliyetler için büyük bir nimet, zenginlik ve geleceğe yönelik olan bütün çalışmalarda ekonomimizin, turizmimizin büyüyebilmesi için potansiyelimizi arttırdı. Biz güçlü olmalıyız. Güçlü olabilmemiz için de yatırımların artması gerekmektedir. Bu ekonomik konularla da Türkiye'nin çeşitli merkezleri ile kurulacak ilişkilerin KKTC'de destek olarak tezahür etmesi en büyük temennimiz ve dileğimizdir" ifadelerini kullandı.