KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Manavgat'taki yangın bölgesini ziyaret etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Manavgat'taki yangın bölgesini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Manavgat'taki yangın bölgesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Antalya'ya gelen Tatar'ı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde karşıladı.

Mobil yangın yönetim aracından çalışmaları inceleyerek brifing alan Tatar ve Çavuşoğlu, orman yangınlarından zarar gören Kalemler Mahallesi'nde incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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