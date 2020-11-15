Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Türkiye tarafından yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Türkiye tarafından yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Koca, "Her alanda olduğu gibi sağlıkta da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmak, Kıbrıs halkı ile dayanışma içinde olmak önceliğimizdir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Türkiye tarafından yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Koca, törende yaptığı konuşmasında, "KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Başta Kurucu Cumhurbaşkanı olan Rauf Denktaş olmak üzere şehit kanları ile sulanmış bu toprakların Türk yurdu olarak kalmasında emeği olan, uğraş veren, mücadele eden herkesi saygı ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Covid-19 pandemisine değinen Bakan Koca, "Tüm dünya tek bir gündeme odaklanmış durumda. Covid-19 pandemisi hala hız kesmeden can almaya devam ediyor. Birçok ülke hastane, yoğun bakım, yetişmiş sağlık insan gücü ve teknik altyapı açısından sıkıntıya düşmüş durumda. Dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Güçlü bir sağlık sisteminin toplumlar için ne kadar hayati olduğunu tüm dünyanın bizzat tecrübe ettiği bir dönemi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık durumu ağırlaşan Kıbrıslı kardeşlerimizin tedavilerine anavatanda devam ettik"

Türkiye'de sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkat çeken Koca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz sağlıkta gıpta edilen bir dizi gelişmeye şahit oldu. Bu durumun bize verdiği güçle pandemi mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmak, Kıbrıs halkı ile dayanışma içinde olmak önceliğimizdir. Bu dönemde ambulans uçaklarımızı seferber ederek. Sağlık durumu ağırlaşan Kıbrıslı kardeşlerimizin tedavilerine anavatanda devam ettik. Pandemi döneminde tüm ülkelerce temininde sıkıntı çekilen maske, tulum gibi koruyucu malzemeler ile ilaçlar ve solunum cihazları ihtiyacını gidermeye çalıştık, ambulans takviyesi yaptık" dedi.

"500 yataklı olarak planlanan Lefkoşa Hastanesi'nin proje ihalesi 9 Ekim'de yapıldı"

Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 500 yataklı olarak planlanan Lefkoşa Hastanesi'nin proje ihalesi 9 Ekim'de yapıldı. Yapım ihalesi kısa sürede tamamlanarak, inşaatına başlanacaktır. Bu süre zarfından arazinin imar, mülkiyet ve altyapı sorunları da çözülmüş olacaktır. Modern mimari anlayışı ile tasarlanmış, her türlü tanı, teşhis ve tedavi birimlerini bünyesinde barındıran Kıbrıs Türk halkına hakkettiği konforu yaşatarak, sağlık hizmetinin sunulacağı bir hastane olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KKTC'nin sağlık sistemini güçlendiren yapı taşları olacaktır"

Hastanenin proje yapım ve ihale işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını belirten Bakan Koca, "İstanbul'un iki yakasında açtığımız Acil Durum Hastanelerinin üçüncüsü KKTC'de açılıyor. Bu hastanelere sadece özel durumlarda kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Salgın, deprem ve afet dışında da hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi. Yoğun bakım ve palyatif bakım hastaları için önemli bir imkan sağlıyor. İleri düzey ameliyatlar ve girişimsel kalp müdahaleleri yapılabilecek. İnme merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanemizin hemen yanında. Hastanemiz 24 yoğun bakım yatağı, tek kişilik odalarda 64 adet hasta yatağı ve 12 adet acil müşahede yatağı olmak üzere toplam 100 yataklıdır. Hastanemizde 6 ameliyathane ile birlikte, yeterli laboratuvar ve görüntüleme imkanları bulunuyor. 2 röntgen, 2 ultrason cihazı, 1 tomografi, 1 MR, 1 anjiyo cihazı bulunmaktadır. Bu hastanelerimiz KKTC'nin sağlık sistemini güçlendiren yapı taşları olacaktır" dedi.

2021 yılı "Sağlık Çalışanları Yılı" oldu

Bakan Koca, "Bu dönemde sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden hummalı bir uğraş verdi. Onların nasıl fedakarca hizmet verdiğini hep birlikte gördük. Bir şükran nişanesi olarak 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak kabul edilmesi yönündeki teklifimizin Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Başta ülkelerimiz olmak üzere tüm dünyanın Covid-19 salgının üstesinden gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı