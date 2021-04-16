KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışması"na ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kur'an kurslarıyla ilgili mahkeme kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra gereken yasal düzenlemelerin hemen yapılarak kursların devamının sağlanması en büyük beklentimdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kur'an kurslarıyla ilgili mahkeme kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra gereken yasal düzenlemelerin hemen yapılarak kursların devamının sağlanması en büyük beklentimdir. Buna göre de kurslar, Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenmeli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da bu kursları denetlemeli ve kurs sonrasında verilecek olan belgeleri onaylanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin Din İşleri Değişiklik Yasası'nın 8B maddesinin 2. fıkrasının AB bendinde yer alan Din İşleri Komisyonunun hafızlık kursu açma yetkisini iptal eden kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Anayasası'nın her vatandaşa dini inançlarını ve kutsal kitaplarını öğrenme hakkı ile kendi inançları doğrultusunda ibadet etme özgürlüğünü sağlamakta olduğunu belirtmekte büyük yarar olduğuna dikkati çeken Tatar, buna göre, din eğitimi almanın Anayasa'ya aykırı olmadığı gibi, Din İşleri Başkanlığının da devletin dini alanlarda faaliyet gösteren kurumu olduğunu vurguladı.

Tatar, Din İşleri Başkanlığının devletin dışında bir kurum olduğu algısı yaratmanın ve bu kurumu zan ve töhmet altında bırakmanın doğru olmadığına işaret ederek, "Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra gereken yasal düzenlemelerin hemen yapılarak kursların devamının sağlanması en büyük beklentimdir. Buna göre de kurslar, Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenmeli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da bu kursları denetlemeli ve kurs sonrasında verilecek olan belgeleri onaylanmalıdır. Gereken bu yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasının da takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

"Ne dini inançlarımız yok olacak ne de ezan sesi susacak"

Vatan bildikleri bu topraklarda 1571 yılından bu yana devam etmekte olan dini inançlarına sahip çıkmayı ve bunları korumayı sürdüreceklerini vurgulayan Tatar, "Bu topraklarda ne dini inançlarımız yok olacak ne de ezan sesi susacak." görüşünü paylaştı.

KKTC'de Din İşleri Başkanlığının Kuran-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "gözetiminde ve denetiminde" olması gerektiği yönünde karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan