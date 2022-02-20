Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Ankara Büyükelçiliği müşaviri İskender'in cenaze törenine katıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Ankara Büyükelçiliği'nde müşavir olarak görev yapan Nurettin iskender'in (48) cenaze törenine katıldı.

KKTC Ankara Büyükelçiliği'nde müşavir olarak görev yapan Nurettin İskender, dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İskender'in naaşı, Hasanoğlan Tokluoğlu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elmadağ Çamlık mezarlığında toprağa verildi.

İskender için düzenlenen cenaze törenine, sevenleri ve akrabalarının yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Tatar, cenazede yaptığı konuşmasında İskender'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Nurettin İskender'in vefatını üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz vatandaşıydı. Ankara'ya her gelişimde elçilikte uzun sohbetler ederdik. KKTC'ye değerli hizmetlerde bulunmuştur. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.