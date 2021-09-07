KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kimsenin gücü Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez (2)
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kimsenin gücü Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez (2)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kimsenin gücü Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Haberler | Güncel

TATAR: RUMLARIN BOYUNDURUĞU ALTINA GİRMEYİZ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'daki programı kapsamında Bilim Merkezi'nde gençlerle söyleşide buluştu.

TATAR: RUMLARIN BOYUNDURUĞU ALTINA GİRMEYİZ 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'daki programı kapsamında Bilim Merkezi'nde gençlerle söyleşide buluştu. KKTC'nin tarihini anlatan Tatar,  gençlerin sorularını cevapladı. Tatar, Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili soru üzerine Maraş'taki mülklerin Türk vakıflarına ait olduğunu belirterek, "Maraş esas itibariyle bizim Türk vakıflarına ait bir bölgeyeydi. 1571'den sonra adanın tümü esas itibariyle Osmanlı adasıydı ve oradaki mallar, mülkler bir takım vakıflara aitti ve hepsinin belgesi vardır." dedi. Tatar, Maraş'ın KKTC'ye ait olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mehmetçiğimiz adaya geldiğinde, zaten adanın tümü bizimdi ama koşullar değişmiş. Nüfus politikası maalesef, maalesef diyorum çünkü geçenlerde bana sunum yapıldı. 1878'de Osmanlı, Kıbrıs'ı İngiltere'ye devrederken nüfus 50 bin Türk, 100 bin Rum. Aradaki fark 50 bin. 1960'da bizim 50 bin olmuş 100, Rum'un 100 bin olmuş 400 bin. İngiliz döneminde gerçekten Yunanistan ve diğer adalardan nüfus çekmek süratiyle nüfusu aleyhimize çevirmiş. Bugün Avrupa Birliği'ne bakınız 700 bin nüfus olan Kıbrıs Rum yönetimi Almanya ile aynı hakka sahip. Bir defa veto hakkı var. 450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği'nin, 85 milyon nüfuslu Türkiye Cumhuriyeti  ilişkilerinde herhangi bir noktada Rum tarafı 'ben buna onay vermiyorum veto hakkımı kullanıyorum' derse, veto kullanarak durdurabiliyor. O şekilde dünyada insan hakları ve buna benzer bir takım düzenlemeler halklara ayrı haklar vermiştir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Uluslararası standartlarda böyle emretmektedir. Dolayısıyla Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları arasında hiçbir fark olmaması lazım. Zaten anlaşmalarda bunu emrediyor. Dolayısıyla bizde herhangi bir anlaşma durumuna ve hiçbir zaman Rumların boyunduruğu veya onların otoritesi altına girmeyiz ve girmemeliyiz ve nitekim de öyledir. O yüzden iki ayrı egemen devletten bahsediyoruz. Şimdi Maraş yeni politikanın bir parçasıdır. Kıbrıs eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil. Türkiye eski Türkiye değil. O bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin  Doğu Akdeniz'deki statüsü ve değeri bu siyasi yeni değerlendirmede çok daha önemli hale gelmiştir."

 


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kimsenin gücü Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kimsenin gücü Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kimsenin gücü Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya

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