KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Politika

MERSİN'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada federasyon temelli görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Rum tarafı adaya tamamen hakim olacakları, Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne getirecekleri ve Türkiye'yi adadan uzaklaştıracakları bir...

MERSİN'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada federasyon temelli görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Rum tarafı adaya tamamen hakim olacakları, Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne getirecekleri ve Türkiye'yi adadan uzaklaştıracakları bir düşünceye sahiptir. Kıbrıs Türkü bunların oyununa gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene katıldı. Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolünün yer aldığı törende Atatürk anıtına çelenk sunan ve günün önemine ilişkin bir konuşma yapan Tatar, tüm baskılara rağmen adadaki Türk varlığının sürdüğünü vurguladı.

Bağımsızlığın kolay kazanılmadığının altını çizen Tatar, "Soykırıma, toplu mezarlara rağmen ne mutlu ki bize 1974'te Mehmetçik adaya çıktı. O gün Kıbrıslı Türklerin doğum günüydü. Kıbrıslı Türklerin bağımsızlıklarını kazandıkları çok önemli bir gündü. Artık Kıbrıslı Türkler de devleti, cumhuriyeti olan, bağımsız, özgür bir şekilde yaşama erdemine kavuşmuştur. Bu kolay elde edilmiş bir başarı değildir. O günden bugüne çeşitli alanlarda geliştik. Ekonomisiyle, turizmiyle, sanayisiyle gelişmiş, refah içinde yaşıyoruz. Pandemi sonrası statümüz yükselecek ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği içerisinde enerji kaynaklarının sahiplenmesinde ve mavi suların kullanılmasında önemli bir rol oynayacağız ve başkalarının oyununa gelmeyeceğiz" diye konuştu.'ARKAMIZDA TÜRKİYE VAR'Adada federasyon temelli görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Tatar, "Ancak Rum tarafı adaya tamamen hakim olacakları, Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne getirecekleri ve Türkiye'yi adadan uzaklaştıracakları bir düşünceye sahiptir. Kıbrıs Türkü bunların oyununa gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir. Çünkü bizim arkamızda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vardır. Kıbrıslı Türklerin, bağımsız, özgür bir şekilde refah ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için var olan egemenliğimizin kabul edilmesi gerekmektedir. Ben her defasında federasyona inanmadığımı, iki devletli bir çözümden yana olduğumu söyledim. BM tarafından Cenevre'de düzenlenen toplantıda artık federasyon defterinin kapandığını, iki ayrı bağımsız devletin iş birliği içerisinde anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirttik. Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın onay vermesi gerekmektedir. Kıbrıs Türklerinin onay vermediği bir anlaşma olmayacağı için biz siyaseti sonuna kadar devam ettireceğiz. Kıbrıslı Türkler çok acılar çekti, çok göç yaşadık, çok mağdur olduk. Hala birtakım dayatmalar devam etmektedir ama güçlü bir milletin olarak birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu günlere kadar gelmeyi başardık. Bugünden sonra da Kıbrıslı Türklerin cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğimiz ilelebet devam edecek" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur
HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Balotelli Salih Uçan Arda Turan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:59:00. #1.15#

title