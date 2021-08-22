KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümün iki ayrı devlete dayalı çözüm olduğunu bildirdi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümün iki ayrı devlete dayalı çözüm olduğunu bildirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümün iki ayrı devlete dayalı çözüm olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı çözümün en gerçekçi çözüm şekli olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı çözümün en gerçekçi çözüm şekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Yenierenköy bölgesinde katıldığı toplantıda bölge halkıyla bir araya geldi ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'ta 53 yıldır devam eden federal temele dayalı müzakerelerin Rum tarafının olumsuz tutumuyla bir sonuca ulaşamadığının altını çizen Tatar, özellikle Annan Planı referandumuyla Crans Montana görüşmelerinde federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağının net ve açık şekilde görüldüğünü belirtti.

Tatar, şöyle devam etti:

"Federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağının görülmesiyle birlikte egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm şeklini ilk kez Cenevre'de müzakere masasına koyduk. Ana vatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm şekli, en gerçekçi çözüm şeklidir, Kıbrıs'ın ve bölgenin de yararınadır. Rum tarafı ise hala daha gerçekleşmesi mümkün olmayan federasyon hayali peşinde koşmakta ve halkımızı bir 53 yıl daha müzakere masalarında esir almak istemekte ve iki devletli çözümün gerçekleşmemesi için her yolu ve yöntemi kullanmaktadır."

"Kapalı Maraş'ta bulunan kamuya ait bazı bölgeler ile sahil şeridi açılmıştır"

Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve halk olduğuna dikkati çeken Tatar, nisanda Cenevre'de müzakere masasına getirdikleri çözüm önerisinden geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Tatar, Kapalı Maraş açılımının ilk aşamasını 2020'nin başında gündeme getirirken insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde ilk adımda kamuya ait bazı bölgeler ve sahil şeridinin açıldığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz temmuz ayında Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması da yine insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde uygulamaya konulmuş, yüzde 3,5'lik bölge askeri bölge statüsünden çıkarılmış ve mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden müracaatlarını yapmalarına olanak sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümün iki ayrı devlete dayalı çözüm olduğunu bildirdi - Haberler
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