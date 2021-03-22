KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı

Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih tarihi olan 1571'i simgeleyen 1571 fidan, Şehitler Haftası dolayısıyla Erenköy'e dikildi. Erenköy'deki törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fidan dikti.

Deniz yolu ile sabah saatlerinde Erenköy'e ulaşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait unsurlar eşlik etti. Tatar, alanda tören mangası tarafından karşılandı. Erenköy'de şehitlik özel defterini imzalayan Tatar, Erenköy Direnişi'nde şehit düşenlerin mezarlarına çiçek bıraktı, dualar okundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra fidan dikme törenine katıldı. Tatar, Erenköy ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmada, "Bugün, Erenköy'de müstesna bir gün yaşıyoruz" dedi ve etkinliği düzenleyenlere yürekten teşekkürlerini iletti.

"ANADOLU İNSANI İÇİN ÇANAKKALE SAVAŞI NE ANLAM İFADE EDİYORSA BİZİM İÇİN ERENKÖY DİRENİŞİ AYNI ÖNEME SAHİPTİR"Kıbrıs Türk Halkı'nın bu topraklarda büyük bir direniş sergileyerek özveriyle varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu insanı için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaştığı Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler için de Şanlı Erenköy Direnişi'nin aynı önemi taşıdığını belirtti. Anadolu ve dünyanın çeşitli yerlerinden Kıbrıslı Türk öğrencilerin, tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy Direnişi'ne katılıp kahramanca savaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitlerinin yazdıkları destanla Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesine verdikleri büyük desteğin altını çizdi.ERENKÖY'DEN DÜNYAYA VERİLEN MESAJErenköy Direnişi ile dünyaya Kıbrıs'ta iki halkın söz sahibi olduğu mesajı verilerek Kıbrıslı Türklerin de egemenlik hakkı olduğunun vurgulandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Onların ortaya koyduğu mücadele, bugün bizim müzakere masasında ortaya koyduğumuz mücadelemizdir" diye konuştu."ERENKÖY'Ü GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571'i temsilen, Erenköy'de 1571 fidan dikilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek töreni düzenleyenlere teşekkürlerini bir kez daha ileten Cumhurbaşkanı Tatar, "Vatan toprağımıza, Erenköy'e, bugünkü ağaçlandırma faaliyetiyle sahip çıkıyoruz. Çevreyi koruyarak, ağaçlandırma faaliyetimizle, Erenköy'ü geleceğe hazırlıyoruz. Bugün burada hep birlikte Erenköy Direnişi'ni anıyoruz" dedi."EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLET ESASI ŞART"

Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, yürütülen siyasetle, Kıbrıs Türk Halkı'nın bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa, bunun egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet esasında olması gerektiğini yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı