KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezdi, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren işletmede incelemelerde bulundu.
KAYSERİ (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezdi, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren işletmede incelemelerde bulundu.
Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Tatar, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Turistlerle sohbet eden Tatar, ardından gondolla Tekir bölgesine çıktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda kayakseverlere sunulan imkanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgi verdi.
Tatar, daha sonra Kayseri OSB'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren işletmeyi gezdi.