KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kapalı Maraş açılımı, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kapalı Maraş açılımı, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kapalı Maraş açılımı, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan