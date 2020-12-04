KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç Büyükelçisi Hagelberg'i kabul etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç Büyükelçisi Hagelberg'i kabul etti

04.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:55
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç Büyükelçisi Hagelberg'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Anders Hagelberg'i kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Anders Hagelberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Büyükelçi Hagelberg ile makamında görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı da kabul etti.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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