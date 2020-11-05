KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie'yi kabul etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie'yi kabul etti

05.11.2020 20:55 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:58
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie'yi kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lillie, Tatar'ı Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, egemen eşitlik temelindeki vizyonunu ve bunun sürdürülebilir istikrar ve iş birliği için nedenlerini anlatarak, başta doğrudan uçuşlar olmak üzere, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

İngiltere'nin, Kıbrıs'la olan tarihi, siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alanda daha adil muamele görmesi ve iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılmasında yardımcı olabileceğini aktaran Tatar, uluslararası toplumun bugüne kadar Kıbrıs Türklerine uyguladığı ayrımcılığı gidermesinde İngiltere'nin katkıda bulunmasını beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin de değerlendirildiği toplantıda, ayrıca Maraş, hidrokarbonlar ve diğer konular ele alındı.

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, 23 Ekim'de görevi devralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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