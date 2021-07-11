KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Anamur programı ertelendi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Anamur programı ertelendi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Anamur programı ertelendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yarınki Mersin'in Anamur ilçesindeki programının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yarınki Mersin'in Anamur ilçesindeki programının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki protokol üyelerinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Açıklamasında Torunoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın, beraberindeki heyetle Anamur Ticaret ve Sanayi Odamızın daveti üzerine gıda ve tarım alanında, tarıma yönelik sanayilerde incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere 12-13 Temmuz'da ilçemizde planlanan programları, ilçe protokolünden 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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