Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek
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Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek

23.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:23
Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek

Son dakika haberine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim 2020 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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