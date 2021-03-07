KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Güçlü kadın, güçlü toplum"
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Güçlü kadın, güçlü toplum"

07.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:31
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yayınladığı mesajında, "Güçlü kadın, güçlü toplum" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yayınladığı mesajında, "Güçlü kadın, güçlü toplum" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anlamlı bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Fedakarlıkları, sevgileri ve hoşgörüleriyle hayatlarımıza dokunan, insanlığın geleceğinde öncü role sahip kadınlarımızın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutlarım" dedi. Tatar, "Temel hak ve özgürlükler açısından kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı, kadınlarımızın eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanına söz sahibi olması için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütlerinin ortaya koyacağı çalışmalar çok önemlidir. Bu bilinç ve sorumlulukla, kadınlarımızı her alanda daha da ileriye taşıyacak bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETE, HAKSIZLIĞA VE AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Her türlü şiddete, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı yıllardır verdiğimiz mücadele ışığında, ülkemizde kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin önüne geçilmesi için devletin gerekli kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle birlikte Cumhurbaşkanınız olarak verilecek olan mücadeleye önderlik edeceğimi belirtmek istiyorum" dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKININ MÜCADELESİNDE KADINLARIMIZIN ALIN TERİ VE FEDAKARLIKLARI UNUTULMAMALIDIR"

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesindeki başarıda, kadınlarımızın alın teri ve fedakarlıkları unutulmamalıdır. Geçmişte ve bugün, dayanışmanın ve cesaretin sembolü olan, hizmetleriyle toplumumuza değer katan, başarılarıyla adlarından söz ettiren ve gençlerimize örnek olan tüm kadınlarımıza ve pandemi ile mücadelemizde de önemli bir rol üstlenen kadın sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Güçlü kadın, güçlü toplum şiarını rehber edinerek, tüm kadınlarımızın siyasette, toplum ve iş yaşamında güçlü bir şekilde yer almaya devam edeceğine olan inancımı yinelerken, toplumsal huzurumuzun korunarak geliştirilmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha güçlü bir şekilde gelecekte yer almasının en önemli unsurlarından biri olacağını vurgulamak istiyorum" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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