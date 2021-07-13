Son dakika haberleri... KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR
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Son dakika haberleri... KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beraberinde Vali Ali ihsan Su, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daire amirleriyle birlikte Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beraberinde Vali Ali ihsan Su, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daire amirleriyle birlikte Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Sitesi toplantı salonunda kurum müdürü Cengiz Türkay'dan brifing alan Tatar, daha sonra enstitüye bağlı laboratuvarları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberleri... KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR
Son dakika haberleri... KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR
Son dakika haberleri... KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR
Son dakika haberleri... KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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