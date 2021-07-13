Son dakika haberleri... KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beraberinde Vali Ali ihsan Su, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daire amirleriyle birlikte Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beraberinde Vali Ali ihsan Su, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daire amirleriyle birlikte Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Sitesi toplantı salonunda kurum müdürü Cengiz Türkay'dan brifing alan Tatar, daha sonra enstitüye bağlı laboratuvarları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı