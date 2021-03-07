KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Dünden bugüne nasıl geldik iyi bilmeliyiz, anavatan Türkiye ile yürümeye devam etmeliyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Dünden bugüne nasıl geldik iyi bilmeliyiz, anavatan Türkiye ile yürümeye devam etmeliyiz"

07.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:19
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından borularla su temin edilmesi projesi kapsamında inşa edilen Anamur'daki Alaköprü Barajı'nın temelinin atılışının 10'ncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Dünden bugüne nasıl geldik iyi bilmeliyiz.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından borularla su temin edilmesi projesi kapsamında inşa edilen Anamur'daki Alaköprü Barajı'nın temelinin atılışının 10'ncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Dünden bugüne nasıl geldik iyi bilmeliyiz. Anavatan Türkiye ile yürümeye devam etmeliyiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından askı borularla su temin edilmesi projesinin en önemli adımı olan Anamur'daki Alaköprü Barajı'nın temelinin atılışının 10'ncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bugün ayrıca Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı Derviş Eroğlu'nun da doğum günü olduğunu belirten Tatar, "Bizler 2009 yılında Sayın Eroğlu'nun kabinesinde bakan olarak yer alırken parti seçim bildirgemizde olduğu gibi hükümet programımızda da KKTC'ye Türkiye'den su temin edilmesi projesi yer alıyordu. Sayın Eroğlu bu projeye büyük önem atfetti. Sonra rahmetlik Sayın İrsen Küçük Başbakan oldu ve o da bu proje ile bizler gibi özel olarak ilgilendi. Bu proje hızla ilerledi ve anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ilgi ve destekleri ile gerçekleşti" dedi.

KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 'Asrın Projesi'nin 28 Ekim 2015'te açıldığını hatırlatan Tatar, "Bugün artık su sorunumuz yok. Güzelyurt ve Mesarya ovalarına bu suyun nasıl verileceğini konuşuyoruz. Dünden bugüne nasıl geldik iyi bilmeliyiz. Anavatan Türkiye ile yürümeye devam etmeliyiz. Bu vesile ile bir kez daha Sayın Erdoğan'a yeniden teşekkürlerimizi sunar, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu'na sağlıklı, nice yaşlar diler, Sayın İrsen Küçük'ü rahmetle anarım" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Eda Ece Bülent Ersoy Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mustafa Er Arda Turan Mustafa Yumlu Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Dünden bugüne nasıl geldik iyi bilmeliyiz, anavatan Türkiye ile yürümeye devam etmeliyiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 17:35:45. #1.16#
title