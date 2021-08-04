KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Manavgat'ta ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'deki yangınları başladığı günden bu yana takip ettiklerini belirterek, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'deki yangınları başladığı günden bu yana takip ettiklerini belirterek, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yangının etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunan Tatar, daha sonra Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yangının başladığı günden beri Türkiye'yi büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten Tatar, "Türkiye'mizin acısı bizim acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması, buradaki insanların tabi ki sıkıntı içinde olması bizleri de çok üzmüştür. Dolayısıyla şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. En erken zamanda tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.

Tatar, Türkiye'de yangınların söndürülmesi konusunda verilen mücadeleyi televizyonlardan takip ettiklerini aktararak, "Sayın Bakanımızın nasıl seferber olduğunu, nasıl bu işin başında bu koordinasyon merkezlerini yönettiğini gördüm ve çok duygulandım. Diğer bakanlarımız da öyle, aynı şekilde. Türkiye, güçlü bir ülkedir. Türkiye, bizim anavatanımızdır." ifadelerini kullandı.

Yangınların söndürülmesi konusunda, Türkiye'nin, Orman Dairesi ve İtfaiye teşkilatı başta olmak üzere 5 binden fazla personeli ve her türlü imkanlarıyla olağanüstü şartlarda yangını söndürmek için büyük çaba harcadığını gözlemlediğini vurgulayan Tatar, Antalya'da başta rüzgar olmak üzere doğa şartlarının yangının kolay bir şekilde söndürülmesine imkan vermediğini söyledi.

Tatar, dünyada başta ABD olmak üzere birçok ülkede son zamanlarda çıkan yangınların uzun süre devam ettiğine dikkati çekti.

"Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum"

"En erken zamanda yangınların söndürüleceğine dair inancımı tekrar belirtiyorum." diyen Tatar, KKTC'den yangınların söndürülmesine yardım etmek için bir ekibin yola çıktığını ve bugün Türkiye'ye ulaşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Buradaki 5 binden fazla elemanın yanında, belki o kadar önemi olmayacak ama bizim de buraya duyarlılığımızı ifade edebilmemiz açısından, bizim elimizdeki araç, gereç ve birtakım mobilize faaliyetlerle kendi insanlarımızın, bir ekibimizin Sivil Savunma Teşkilatımızın, Orman Dairemizden burada, buranın çalışanlarıyla birlikte bu yangın söndürme faaliyetlerine katılacağını bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim.

Bu vesileyle bir kez daha Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Tekrar ediyorum; Türkiye'nin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Dolayısıyla bu duygularla bölge halkımıza, Manavgat'ımıza, Antalya'mıza ve diğer bölgelere tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı