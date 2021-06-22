KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye "Turcovac" tebriği
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye "Turcovac" tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye 'Turcovac' tebriği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı "Turcovac" için tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı "Turcovac" için tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak, Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmalarına geçilen yerli aşı Turcovac için tebrik etti ve bu başarıda emeği geçenleri kutladı.

(Emir Abdurrahman Bulut/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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