KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı teşekkür etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla aradığı belirtildi.

Tatar'ın, toplantıda yaptığı konuşmanın bir bölümünü Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelere ayırmasından dolayı Şentop'a teşekkür ettiği ve her platformda Türkiye'nin Kıbrıs'a olan desteğini yinelemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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