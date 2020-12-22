KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Sarıkamış mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşenler için anma mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşenler için anma mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, "21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda Kıbrıs'ta vatan ve Türklük için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anarken, Birinci Dünya Savaşı'nda 15-22 Aralık tarihlerinde Anadolu'da Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna donarak şehit düşen askerlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum. Vatan size minnettardır" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı