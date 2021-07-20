KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kapalı Maraş'ın açılımı ile ilgili açıklamalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kapalı Maraş'ın açılımı ile ilgili açıklamalar

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kapalı Maraş'ın açılımı ile ilgili açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapalı Maraş açılımının, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapalı Maraş açılımının, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, başkent Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Türk ve Rum halkının eşit kurucu ortaklığıyla kurulan Kıbrıs cumhuriyetinin ömrünün ancak 3 yıl sürdüğüne dikkat çeken Tatar, "Anayasada Türklere tanınan haklar ayaklar altında çiğnenmekteydi" şeklinde konuştu.

Tatar, cumhurbaşkanı olarak asli görevinin devleti, egemenliği, halkının hak ve çıkarlarını koruyup, Rum tarafının azınlığı yapabilecek bir süreci engellemek ve anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarını daha da güçlendirmek olduğunu belirtti.

Kapalı Maraş konusunda açıklamalarda bulunan Tatar, "Kapalı Maraş açılımı, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla, Kapalı Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin, askeri bölge statüsü kaldırılarak, Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir. Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır" dedi.

Bir anlaşma için egemen eşitlik ve uluslararası statü zemininde, mevcut iki devlet arasında işbirliği öngören çözüm modelini BM'ye sunduğuna işaret eden Tatar, "Rum tarafının köhnemiş ve ırkçı zihniyeti, Annan Planı referandumunun sonucu ve 2017'de Crans Montana'da yaşananlar, Kıbrıs'ta federal zemine dayalı bir çözümün mümkün olmayacağını ve yaşatılamayacağını açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Tatar, Barış Harekatı ile Anavatan Türkiye'ye dil uzatanları eleştirerek, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına devam edildiğini kaydetti. Tatar, "Kıbrıs'ta esas işgalci, EOKA terör örgütünü organize eden, Akritas Planı'nı hazırlayan, faşist darbeyi gerçekleştiren ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ısrarla bir Rum devletine dönüştürmek isteyen Yunanistan'ın ta kendisidir" şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisinde olduklarını vurguladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kapalı Maraş açılımı, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kapalı Maraş açılımı, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Diego Metin Oktay Abdullah Avcı Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kapalı Maraş'ın açılımı ile ilgili açıklamalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:56:59. #1.16#

title