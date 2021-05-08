KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ellerin semaya açılarak edilecek duaların kabul olacağı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay da mesaj yayımladı.

Kadir Gecesi'nin meleklerle birlikte Kur'an'ın herkes ve her iş için karanlığı aydınlığa kavuşturana dek barış, esenlik olarak indirilmeye başlandığı bir gece olduğunu vurgulayan Atalay, "Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni bu kadar kıymetli kılan, vahyin bu gecede başlamasıdır. Rabb'imiz geceyi en güzel bir şekilde ihya ederek, her birimizin Kadir Gecesi'ne gerçek anlamıyla kavuşmasını nasip eylesin, bütün gecelerimizi kadir kılsın." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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