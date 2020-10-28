KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 29 Ekim mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkılmasının ardından 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 97'nci yıldönümünü daha güçlü bir şekilde kutladığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkılmasının ardından 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 97'nci yıldönümünü daha güçlü bir şekilde kutladığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti'nin verdiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkılmasının ardından 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, bugün 97'nci yıldönümünü daha güçlü bir şekilde kutluyor. Büyük Türk Milleti'nin kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da, Anavatan Türkiye ile aynı heyecan ve duygu birliği içerisinde bu onurlu günü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Tatar mesajını şöyle sürdürdü:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserimdir' dediği Türkiye Cumhuriyeti, akılcı ve barışçı dış politikası, büyük ekonomik potansiyeli, demokratik, çağdaş yapısı ile bölgemiz ve dünyamız için stratejik önemini her geçen daha da artırmaktadır. Atatürk'ün çizdiği hedefler doğrultusunda, bölgesinde güçlü, etkin ve söz sahibi bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gücüdür. Anavatanımızla her alandaki çalışmalarımızı güç ve gönül birliği içinde daha da artırarak devam ettireceğiz. Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerleri koruyarak Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümeye devam edecek, ülkemizi ve devletimizi daha refah bir geleceğe kavuşturmak için Atamızdan ve Anavatanımızda aldığımız güç ve destekle var gücümüzle çalışacağız. Başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım." - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı