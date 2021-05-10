KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisini bilgilendirdi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisini bilgilendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisini bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de yapılan 5+1 gayriresmi toplantı sonrası Cumhuriyet Meclisini bilgilendirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de yapılan 5+1 gayriresmi toplantı sonrası Cumhuriyet Meclisini bilgilendirdi. Tatar, "İlgili tarafları Cumhurbaşkanlığına davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Ne söylediysek onu yaptık" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 nedeniyle Cenevre'de yapılan 5+1 gayriresmi toplantı sonrası Cumhuriyet Meclisini bilgilendirdi. Basına kapalı şekilde Cumhuriyet Meclisi'ni bilgilendiren Tatar, Genel Kurul salonuna geçmeden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Şeref Salonundaki görüşmede kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, meclisi bilgilendirmediğine yönelik eleştirileri de yanıtladı. Cenevre öncesindeki dönemde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın temaslı olduğunu, bir takım tedirginlikler yaşandığını kaydeden Tatar, çok zor şartlarda gerçekleştirilecek Cenevre zirvesini riske atmamak için o dönemde çok dikkatli davrandığını söyledi. Bulaşın yaşanması ya da temaslı olması halinde toplantının riske gireceğini belirten Tatar, "Cenevre gibi bir toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu, bedeli çok ağır olurdu" dedi. Cumhuriyet Meclisinden de bu anlayışla davet gelmediğini ifade eden Ersin Tatar şöyle devam etti:

"Bazılarının 'Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi' eleştirisini kabul etmiyorum. Ben mümkün olduğunca parti başkanlarını, yetkililerini, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili tarafları Cumhurbaşkanlığına davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde söylediklerimiz, açıklamalarımız, Türkiye ile istişarelerimiz. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ne söylediysek onu yaptık. Evet, kolay bir süreç değil. Süreci, doğru olan yapıldı diye değerlendiriyorum."

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cenevre zirvesi sonrası Tatar'ın Cumhuriyet Meclisine yaptığı ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek teşekkürlerini ifade etti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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