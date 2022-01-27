KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
AA, Murat Asil - Güncel
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyareti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılış yapması KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hediye edilmesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın belediyedeki açıklamaları KAYSERİ - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri...
KAYSERİ (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyareti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılış yapması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hediye edilmesi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın belediyedeki açıklamaları KAYSERİ - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.