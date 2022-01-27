KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AA, Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyareti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılış yapması KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hediye edilmesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın belediyedeki açıklamaları KAYSERİ - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri...

KAYSERİ (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılış yapması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hediye edilmesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın belediyedeki açıklamaları KAYSERİ - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AA / Murat Asil - Güncel

cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kayseri, Kıbrıs, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title