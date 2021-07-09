KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Görüşmeye ilişkin içerik paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi de kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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