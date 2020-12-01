KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekteri Özel Temsilcisi Jane Lute ile görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekteri Özel Temsilcisi Jane Lute ile görüştü

01.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:46
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekteri Özel Temsilcisi Jane Lute ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunu için görevlendirilen özel temsilci Jane Lute'u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme saat TSİ 12.30'da başladı. İki liderin görüşmeleri arasında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'deki enerji çalışamalarıın yer aldığı ifade edildi.  KKTC'ye önceki akşam gelen Lute, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile saat 19.00'da bir araya gelecek, yarın ise Yunan hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Atina ve ardından da New York'a gidecek. Lute'un Ankara programının ise henüz netleşmediği belirtildi.Öte yandan Kıbrıs Türk Barış Derneği, Lute'un Cumhurbaşkanlığı'na gidişindeki güzergahta, Lefkoşa'daki Ledra Palace ışıklarında 'Federal Kıbrıs Şimdi', 'Adım adım barışa'  yazılı pankart açtı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekteri Özel Temsilcisi Jane Lute ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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